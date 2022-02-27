«الاستثمار العقارى» يكشف فرص قطاع المقاولات المِصرية بإفريقيا

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا شك أن هناك فرصا قوية لقطاع المقاولات والتشييد والبناء في القارة الإفريقية نتيجة لتوجه الدول حاليا لإعادة الإعمار، وتقوية البنية التحتية من طرق وكباري ومياه وصرف وكذلك سدود وغيرها، مضيفا: “نحن في مصر لدينا قرابة ٣٢ ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات حققت طفرة عمرانية في مصر غير مسبوقة خلال السنوات الماضية”.

وأضاف عبداللاه خلال كلمته بقمة إفريقيا الاقتصادية المنعقدة اليوم بالقاهرة أن هناك تحديات تواجه شركات المقاولات في النفاذ إلى اللدود الإفريقية، وأيضا هناك فرص واعدة، متابعا: “نحن نحتاج إلى مد شبكات طرق ودعم لوجستي بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيد من التكامل بين الدول”.

وأكد أن شركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، يحتاجون إلى مزيد من المعلومات والبيانات والأرقام عن احتياجات الدول الإفريقية في هذا المجال وكذلك دراسة لطبيعة العمل بالدول الإفريقية.

وأوضح أنه لابد من استثمار مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول القارة الإفريقية في الحصول على البيانات واحتياجات الدول الإفريقية والقوانين المنظمة، والمشروعات المطروحة والمنافسين بهدف تقديم هذه الدراسة الى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين لدراستها، استعدادا للعمل بهذه الدول.

ودعا إلى عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في دول القارة برعاية وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ويشارك فيه أعضاء جهاز التمثيل التجاري، وممثلون عن اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، لبحث سبل النفاذ بمهنة العقار والإنشاءات المصرية إلى السوق الإفريقية.

وناشد بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في اكتشاف القارة السمراء من خلال إنشاء بنك إفريقي لدعم العلاقات والاتفاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، أسوة بدور بنك الاتحاد الأوروبي.

وأشار داكر عبد اللاه إلى أنه يجب التزام جميع الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في التعاملات بينها أسوة بمصر ودول منها كينيا والسودان لتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل وتحقيق الهدف الرئيسى منها.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات في قطاع التشييد والبناء في مصر بسواعد المصريين والشركات المِصرية، يجعلنا متميزين ومنفردين أي فرص الإعمار والمقاولات أي الدول الإفريقية.

واقترح دخول مصر بقوة في مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار لابد من أن إنشاء مجلس أعلى للشئون العربية والإفريقية معنى بدخول مصر وشركات المقاولات لإعادة الإعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية، ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات وأجهزة ومجتمع أعمال.

ونوه داكر بأن فرصنا قوية في إفريقيا ونستطيع فى وقت قياسى تحقيق معدل صادرات فى مجال المقاولات قد يصل إلى ٢٠% من إجمالى فرص المقاولات المتاحة فى الدول الإفريقية، والتى تصل الى نحو ٢٫٥ تريليون دولار سنويا وفقا لآخر إحصائية.