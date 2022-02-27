الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ردًا على تصريحات المسؤولين الغربيين..

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووى فى حالة تأهب قصوى

بوتين
بوتين

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات التي وصفها بـ«العدوانية» من دول حلف شمال الأطلسي «ناتو».

وجاء أمر بوتين لوزارة الدفاع الروسية بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة- وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية- خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وقال بوتين: «إن هذه الخطوة تأتي ردًا على تصريحات المسئولين الغربيين الذين لم يكتفوا باتخاذ "خطوات عدائية اقتصادية"، بل أدلى مسئولو حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتصريحات عدائية ضد روسيا».

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