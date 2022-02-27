نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف وتطوير شوارع زفتى

قام الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، يرافقه إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، بجولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدينة زفتى، في رصف الطرق وتوحيد الرصيف، مؤكدًا منع التعديات على حرم الطريق وإزالة المخالفات من الشوارع العامة الرئيسة والجانبية، حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصف والرصيف على الوجه الأكمل.

نائب محافظ الغربية

وتفقد شوارع الصوامع وعبد السلام عارف وبورسعيد ومدرسة كشك وإبراهيم خطاب، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية التي تتبع هذه الشوارع، موجهًا الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمناطق على هيئة مربعات والانتهاء منها، مؤكدًا الحفاظ على مساحات الشوارع من البداية للنهاية وتوسعتها لأكبر قدر ممكن مع الحفاظ على ارتفاع موحد للأرصفة وعدم المغالاة في ارتفاع أو انخفاض الرصيف، مؤكدًا ان المحافظة لن تتسلم أي رصف أو تطوير به أي عيوب.

نائب محافظ الغربية

ووجه نائب المحافظ، بضرورة تركيب بالوعات صرف الأمطار وتصميم المناسيب للميل الجانبي والعمل على صرف مياه الأمطار عليها والاهتمام بها على أكمل ما يكون مع مراعاة المناسيب الطولية قدر المستطاع، وعن تركيب البلدورات أثناء عملية الرصف للشوارع أكد أنها ليست لإعطاء الشكل الجمالي فقط ولكن لتحديد مستوى ارتفاع الشارع مع ضرورة الأخذ في الاعتبار المنازل القديمة التي ستنخفض عن مستوى الشارع.

نائب محافظ الغربية

وخلال الزيارة وجه نائب المحافظ شركة المياه بسرعة إصلاح أحد مواسير المياه المكسورة بشارع عبد السلام عارف، مؤكدًا أن الأخطاء واردة ولكن على مقاول الرصف تحمل نتيجة أي خطأ ينتج عن هذا وعن شكاوى بعض الأهالي من تكسير غرف التفتيش الخاصة بهم، أكد نائب المحافظ أن المكان المحدد للغرف لابد أن تكون داخل الرصيف بما لا يعوق الحركة، وفي أملاك صاحب المنزل أما غرف التفتيش في الشارع الرئيسي فلابد من تكسيرها لان مكانها غير قانوني.

واستكمل نائب المحافظ، والمرافقين له الجولة بتفقد أعمال شارع سكة طنطا وطالب بالعمل علي رد الشيء لأصله في هذا الشارع عقب تكسيره لإدخال الغاز لإحدى محطات الوقود ضمن خطة الدولة لإيجاد محطات غاز جديدة في كافة المدن، مؤكدًا أن مركز زفتي هو أول المراكز بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، ولابد أن تشمل الحياة الكريمة المدينة.

نائب محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية