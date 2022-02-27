تنظيم قوافل لتطعيم العاملين بمطار أسيوط الدولى بجرعة كورونا التنشيطية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار قوافل وحملات تطعيم المواطنين والعاملين بكافة القطاعات الحكومية والعامة ضد فيروس كورونا وتكثيف فعاليات حملة طرق الابواب بالتنسيق مع قوافل وفرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن تنظيم قوافل طبية بمطار أسيوط الدولي لتطعيم العاملين بالمطار بالجرعة التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الكبير بالقطاع الصحي.

ونظم مطار أسيوط الدولي اليوم قافلة طبية لتطعيم جميع العاملين بالمطار بالجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا "كوفيد – 19" تحت إشراف الطيار حسين السعيد مدير مطار أسيوط الدولي والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وبحضور الطيار جمال سيد نائب مدير مطار أسيوط الدولي والدكتور ياسر عبد ربه مدير صحة مركز أسيوط وفريق العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولي.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة القطاعات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون مع تطبيق القواعد الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لهذه الأماكن وخفض الكثافات البشرية بها حفاظًا على الصحة العامة، فضلاً عن تكثيف جهود التوعية بأهمية تلقي اللقاح المضاد للفيروس والاستمرار في تلقى الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات تنفيذًا للكتب الدورية لوزير التنمية المحلية وكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتكثيف حملات توعية المواطنين والتأكيد على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات وإصدار الكتب الدورية لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات وشركات المرافق بعدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بكافة القطاعات والمؤسسات الخدمية وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات مع استمرار عمليات التطهير لتقليل خطر الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين لهذه الضوابط، مناشداً جموع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" والذهاب لمراكز التطعيم أو الفرق المتنقلة لأخذ اللقاح مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية "أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب" وكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وجميع الهيئات الحكومية والقيادات الدينية بضرورة حث المواطنين على الإسراع في أخذ اللقاح وتكثيف حملات التوعية مضيفًا إنه تم اطلاق العديد من الحملات التوعوية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار مدير مطار أسيوط إلى أن القوافل مستمرة لتطعيم جميع العاملين بالمطار بالجرعة التنشيطية استكمالا لحملات التطعيم والقوافل التي ينظمها المطار بصفة مستمرة، فضلا عن النقاط الطبية الثابتة بالمطار للكشف وفحص المسافرين والمترددين على المطار وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى تطبيقها بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.