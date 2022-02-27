الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض معدلات كورونا فى روسيا.. وتسجيل 116 ألف إصابة جديدة

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث سجلت 116 ألفا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ 29 يناير.


وأشارت السلطات الصحية - في بيانها اليومي ، حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن حصيلة الوفيات اليومية مازالت مرتفعة للغاية، حيث تم تسجيل 769 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 137 ألفا و596 حالة تعاف من العدوى خلال المدة نفسها.


وذكرت أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 16 مليونا و291 و116 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 350 ألفا و927 وفاة، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13 مليونا و458 ألفا و910 أشخاص.

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