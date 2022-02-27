الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين فتحي معوض عميدا لكلية علوم وهندسة الحاسب بالمنصورة الجديدة

معوض الخولي
معوض الخولي

أعلن الاستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، صدور قرار مجلس امناء جامعة المنصورة الجديدة بتعيين الاستاذ الدكتور ابراهيم فتحي عميدا لكلية علوم وهندسة الحاسب.

من جانبه ، قدم الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة ومجلس  الجامعة ، التهنئة للدكتور إبراهيم فتحي ، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه.

يذكر أن الدكتور إبراهيم فتحي أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس يتقلد مناصب علمية مرموقة كعضو المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي المصري ، مقرر لجنة الإتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو والألكسو والإيسيسكو)، رئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات المصرية الأهلية الأربعة .

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وقد شغل منصب أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ، أمين لجنة العلاقات الثقافية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات ، مدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي ورئيس قسم علوم وهندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة السابق ، والمدير السابق لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قطع المياه ببعض المناطق بمدينة المنصورة غدا الإثنين الموافق 28 فبراير الجاري من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 4 عصرا لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه بشارع عبد السلام عارف.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذي  ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد بقيام  الشركة بأعمال ربط خط 12 وخط 8 بوصة وذلك بشارع عبد السلام عارف بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة.

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وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع عبد السلام عارف وشارع سامية الجمل وشارع الترعة ومنطقة المجزر الآلي وحي الأشجار ومنطقة سندوب بالكامل.


هذا وقد وجه "مختار "للسيد رئيس الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة للتنسيق مع مسئولى الشركة لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.. وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الفنية والهندسية الواجبة فى الأعمال التى يتم إجراؤها بخطوط المياه المشار إليها.

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معوض الخولي جامعة المنصورة رئيس الجامعة مجلس أمناء المنصورة الجديدة

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