هيئة النظافة تضع اللمسات النهائية بطريق صلاح سالم في القاهرة

وضعت هيئة نظافة القاهرة اللمسات النهائية بطريق صلاح سالم، حسب أجندة الهيئة لتجميل الشوارع المحورية.

وقامت هيئة نظافة القاهرة بتحديث شامل من قبل الورش الإنتاجية بالهيئة بتركيب الفازات الديكورية التي تم زراعتها بمعرفة المركزية للتجميل في تغيير وضعية المزروعات بطول الطريق بصلاح سالم حتى كوبري الفردوس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بتغيير مفهوم وشكل تجميل الجزر الوسطى بالشوارع والميادين والمحاور والكباري بكافة أحياء القاهرة.

كان رفعت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كفاءة طريق حلوان خلف كمين شرطة 15 مايو، حيث كلف اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة، إدارة الإنقاذ المركزي بحلوان بتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة بمعدات الهيئة، وتم رفع المتهالك من الأسفلت بطول المنطقة تحت إشراف المهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، محور العروبة بصلاح سالم بطول الطريق وطريق المطار من صالة كبار الزوار حتى كوبري المطار بصلاح سالم، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الزورعات والأشجار الموجودة، كما تفقد أعمال تقليم الأشجار والنخل وزراعة أشجار جديدة بالجزر الوسطى بشارع الحجاز بالنزهة ومصر الجديدة.

وتابع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة أعمال تطوير حديقة سكة الوايلي بحدائق القبة بالمنطقة الشمالية، والعمل في فرعي الزيتون والأميرة واستمع إلى العاملين بهذه الأفرع، وأمر برفع كفاءة المباني الإدارية، وخاصة المرافق بها ضمن خطة الهيئة برفع كفاءة مباني جميع أفرع الهيئة .

تأتي الأعمال تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، وتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتطوير الشوارع المحورية وتجميلها ووضع اللمسات التجميلية بها ضمن أجندة تطوير شوارع محافظة القاهرة.