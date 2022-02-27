الجزائر تنفي مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية

نفت الجزائر،اليوم، مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا جراء القصف الروسي، ودعت جاليتها إلى التزام الحيطة والحذر.

و أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، عدم تسجيل أي حالة وفاة وسط الجالية الجزائرية المقيمة في أوكرانيا.

وشددت الوزارة على أن سفارة الجزائر في كييف تحرص كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بمواطنينا في أوكرانيا، وخصصت أرقاماً للجزائريين الذين تمكنوا من مغادرة الأراضي الأوكرانية إلى الدول المجاورة وتحديدا في وارسو وبوخارست.

ودعت الجزائر رعاياها المقيمين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارة في كييف، وطالبتهم بـ"التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.بحسب البيان

وبالنسبة للجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، أهابت "الخارجية الجزائرية" بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين عبر أرقام أعادت التذكير بها في كل بياناتها.