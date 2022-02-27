الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق كأس العالم لرماية البندقية والمسدس بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية

كأس العالم لرماية
كأس العالم لرماية البندقية

تنطلق، اليوم، منافسات بندقية ومسدس هواء رجال وسيدات ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

تقام البطولة خلال الفترة من ٢٧ فبراير وحتى ٨ مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية برئاسة السيد حازم حسني، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، بمشاركة ٦٥ دولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة تضافر الجهود لإخراج البطولة في أفضل صورة استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تمنياته بتحقيق النجاح على كافة الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية للبطولة.

كما تمنى وزير الرياضة التوفيق للاعبي المنتخب المصري المشارك في البطولة، وتحقيق إنجازات جديدة في مختلف المنافسات للتأكيد على تطور رياضة الرماية المصرية.

وأوضح حازم حسني أن البطولة هذا العام تضم عددا كبيرا من الرماة والراميات من مختلف الدول، مشيرا إلى أن مصر لديها الآن واحد من أفضل ميادين الرماية حول العالم في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بخلاف أفضل الفنادق لاستضافة الوفود مع توفير التأمين وسبل النقل والراحة لكافة ضيوف أرض الكنانة.

وأضاف رئيس اتحاد الرماية أن البطولة ستشهد منافسة قوية من الرماة المشاركين، وسيشارك بها عدد كبير من الرماة المصريين للاستفادة من الاحتكاك مع مختلف المدارس، لمضاعفة خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

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وائل لطفي

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