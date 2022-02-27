3 مسلسلات.. وجبة كوميدية دسمة على شاشات «المتحدة» في رمضان

على مدار الأيام القليلة الماضية انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من استعداداتها لاستقبال موسم الدراما الرمضاني، حيث انتهت من تجهيز 14 مسلسلًا دراميًا متنوعًا بين الوطني والكوميدي والتراجيدي والدراما الاجتماعية، للعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أهم 3 مسلسلات كوميدية من المقرر أن تشارك في السباق الرمضاني هذا العام..

مسلسل الكبير

تعرض قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السادس من مسلسل الكبير للنجم أحمد مكى والذي يعود لتقديم شخصية الكبير والكبير قوي على الشاشة بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه للجزء الخامس من العمل في عام 2015.

ويواصل النجم أحمد مكى تصوير العمل مع فريق المسلسل في عدة أماكن منها فيلا الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، والتى تم بناء ديكور دوار العمدة فيها، واستوديو العزبة في شبرامنت.

وعلمت "الدستور" أن النجم أحمد مكي انتهى من تصوير ما يقرب من 50% من المشاهد الداخلية للعمل الذي يسير بمعدل تصوير ممتاز منذ انطلاق تصويره قبل شهور.

ويكثف المخرج أحمد الجندي ساعات تصوير العمل لتصل إلى 15 ساعة يوميًا وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل.

ويعتمد مسلسل "الكبير" في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبوالحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، وبيومي فؤاد ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي، وغيرهم نخبة من النجوم.

مسلسل مكتوب عليا

وقررت الشركة المتحدة عرض مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسني ضمن سباق الموسم الرمضاني المقبل ليعود أكرم للسباق بعد غيابه العام الماضي ويواصل صناع مسلسل "مكتوب عليا"، تصوير مشاهد العمل للحاق بالسباق الرمضاني 2022.

المسلسل بطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة سامية طرابلسي وعمرو عبدالجليل، ورفع المخرج خالد الحلفاوي ساعات تصوير مشاهد العمل لتصل إلى 18 ساعة بشكل شبه يومي للانتهاء من معظم مشاهد العمل استعدادًا لعرضه في موسم الدراما الرمضانية المقبل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبدالجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

مسلسل في بيتنا روبوت

وقررت الشركة المتحدة ضم الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" للسباق الرمضاني 2022، وذلك بعد خروج مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم من السباق للعام الثاني على التوالي.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصويره على قدم وساق للحاق بالسباق الرمضاني، وعلمت الدستور أن الشركة المنتجة للعمل قررت تقديمه في 15 حلقة فقط على أن يتم عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وانتهى أبطال العمل من تصوير 60٪ من أحداثه، ومن المقرر أن يحمل الجزء الجديد شكرًا خاصًا للنجمة دلال عبدالعزيز التي شاركت في الموسم الأول من مسلسل "في بيتنا روبوت"، ولم يمهلها القدر المشاركة في الجزء الثاني وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها على أثره.

ويواصل أبطال العمل شيماء سيف وليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وهشام جمال، تصوير العمل في اللوكيشن الخاص بالمسلسل في ديكور الشركة وبيت المهندس يوسف وعدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

ويكثف أبطال العمل تصوير أحداثه مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني يضم عددًا من النجوم منهم عمرو وهبة وشيماء سيف وطه دسوقي وهشام جمال وليلى أحمد زاهر، ومن المقرر أن يضم الجزء الجديد عددًا من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول من الفنانين ليواصل أبطاله مغامرات زومبا ولذيذ.