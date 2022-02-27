3.5 كيلو هيروين وشادو تحبس ربة منزل

أمرت نيابة قسم أول بنها فى القليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهما وبحوزتهما 3.5 كيلو هيروين وشادو، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

البداية عندما وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول بنها، تفيد قيام إحدى السيدات، تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

تم إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 3.5 كجم لمخدر الشادو وكمية من المواد المخدرة: بودرة وهيروين وأقراص مُخدرة، وفرد محلى ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطها والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.