مصرع شاب دهساً تحت عجلات قطار الصعيد بالمنيا

لقي شاب يقيم بمركز المنيا مصرعه دهساً أسفل عجلات قطار الصعيد إثر سقوطه من القطار وهو في طريقه لمحطة المنيا، عند مزلقان قرية البرجاية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من الدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، بوصول جثة لشاب ممزقة بعد سقوطه أسفل عجلات قطار الصعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمستشفى المنيا العام وعقب المعاينة والتحري تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن (22 عاماً) من قرية العوام التابعة لمركز المنيا.

وتبين أنه سقط من القطار عند قرية البرجاية بالقرب من مدخل محطة القطارات.

وتم عمل المحضر اللازم، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.