الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قرقاش: العالم يواجه اختبارًا صعبًا فرضته الأزمة الأوكرانية ونرفض الحلول العسكرية

أنور قرقاش المستشار
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات

قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إنه العالم يواجه اختبارًا صعبًا واستقطابًا حادًا فرضته الأزمة الأوكرانية، مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وأضاف "قرقاش"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات "تويتر": "إن موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".

وتابع مستشار الرئيس الإماراتي: "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

وأردف: "من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات، نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".

انور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي الأزمة الأوكرانية العالم الإمارات

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