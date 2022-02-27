الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة الأولي

الأهلي
الأهلي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، المؤجلة من الجولة الأولى الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، نظيره المريخ السودانى، على ملعب استاد الأهلى والسلام بالقاهرة، يوم السبت الموافق 5 مارس المقبل.

وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة بعد هزيمته من الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل، بينما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط، لكن يتبقى للأهلي والمريخ السوداني مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات يوم 5 مارس المقبل.

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هزيمة الأهلي من صن دوانز

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز بهزيمة القلعة الحمراء بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتسببت هزيمة الأهلي في تأزم موقفه من الصعود للدور التالي في البطولة، خاصة بعد فوز المريخ السوادني على نظيره الهلال وارتفاع رصيده إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي 

يقع الأهلي في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة فريقي المريخ والهلال السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي.

  • صن داونز – 7 نقاط
  • المريخ – 4 نقاط
  • الأهلي – نقطة واحدة
  • الهلال – نقطة واحدة
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