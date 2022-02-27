الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق شاب قتل جده في الغربية للمفتي

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى رئيس الدائرة، بإحالة أوراق شاب قتل جده لأمه أثناء اعتراضه على سرقة المجني عليه، إلى المفتي.

تعود القضية عندما تلقى مدير أمن الغربية ، إخطارا بورود بلاغ من مأمور مركز سمنود بالعقود على جثة شخص يدعى "كمال.ع" ويبلغ من العمر 82 عاما ومصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن وراء الواقعة حفيد المجني عليه من الأم ويدعي "أ. م. - 24 سنة"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليه لمروره بضائقة مالية، حيث قام بسرقة 10 آلاف جنيه وهاتف محمول، وذلك باستخدام سلاح أبيض طعن به المجني عليه طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "السكين" واستل السلاح الأبيض، وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد أثناء اعتراض المجني عليه سرقة منزله، وأحيل للمحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات محافظة الغربية قتل جده جنايات المحلة أمن الغربية

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