الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من شوارع أحياء المدينة، ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وتم رفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

274714385_2047987415379217_3968135503974079934_n

قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 20 طن من التراكمات والمخلفات الزراعية المتواجدة بتله ومن القرى التابعة لها للمعيشة في جو صحي نظيف خالي من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أنه تم  متابعة أعمال الإنارة بتله وفي القرى التابعة لها حيث تم صيانة الأعمدة الكهربائية والكشافات و تغيير ما لازم تغيره من أمام المدارس بعزبة عمر اغا حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ومنعا للحوادث وايضا 

274787410_2047987382045887_7902002362065767232_n

وأوضح عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار وتكثيف حملات النظافة اليومية وبجميع الورديات بالقرية وتم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن قرية طوة التابعة للوحدة المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

274935247_2047987352045890_2995813069609937059_n

وأضاف محمد عبد العظيم رئيس حي وسط مدينة المنيا ، أن قسم البيئة بحي وسط المدينة واصل أعماله المكثفة، وأنه تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا. 

274815778_2047987248712567_4342021079416244670_n
المنيا رفع 40 طن مخلفات حملات نظافة بالقري والأحياء محمد محمود الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

تشييع جثمان الراحلة جالا فهمى من مسجد مصطفى محمود

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

الأمم المتحدة: مقتل 64 وإصابة 240 من المدنيين جراء القتال فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا