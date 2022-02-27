رفع 40 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية من شوارع أحياء المدينة، ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وتم رفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 20 طن من التراكمات والمخلفات الزراعية المتواجدة بتله ومن القرى التابعة لها للمعيشة في جو صحي نظيف خالي من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أنه تم متابعة أعمال الإنارة بتله وفي القرى التابعة لها حيث تم صيانة الأعمدة الكهربائية والكشافات و تغيير ما لازم تغيره من أمام المدارس بعزبة عمر اغا حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ومنعا للحوادث وايضا

وأوضح عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار وتكثيف حملات النظافة اليومية وبجميع الورديات بالقرية وتم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن قرية طوة التابعة للوحدة المحلية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وأضاف محمد عبد العظيم رئيس حي وسط مدينة المنيا ، أن قسم البيئة بحي وسط المدينة واصل أعماله المكثفة، وأنه تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع واروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.