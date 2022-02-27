الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البوندستاج» الألماني يدعو الحكومة لتقديم الدعم العسكري العاجل لأوكرانيا واستقبال اللاجئين

اللاجئين
اللاجئين

دعت الكتل البرلمانية الألمانية بالبرلمان الألماني " البوندستاج "، اليوم الاحد،  الحكومة لتقديم الدعم العسكري العاجل لأوكرانيا، و السماح للاجئين الأوكرانيين بالحصول على حق الحماية وذلك في جلسة عامة اليوم.

يأتي هذا فيما صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، بأنه لا توجد مؤشرات على أن الروس سيطروا على أي مدينة أوكرانية ، مضيفا أن المقاومة تؤخر تقدمهم .

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم الأحد، عن المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته،قوله "لا نزال نرى مؤشرات على وجود مقاومة أوكرانية ولدينا مؤشرات على أن الروس محبطون أكثر بسبب تراجع زخم غزوهم ".
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة عن مقتل 64 شخصا على الأقل وإصابة 240 مدنيا خلال القتال الدائر في أوكرانيا منذ الخميس الماضي.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أفاد في وقت سابق بأن تدمير البنية التحتية المدنية حرم مئات الآلاف من الماء والكهرباء وخلق أزمات إنسانية بمختلف مناطق أوكرانيا وخاصة بشمال وشرق وجنوب البلاد.

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