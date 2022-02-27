وكالة الفضاء تبحث استعدادات استضافة «صحراء مصر» محاكاة مهمة على المريخ

بحث الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع السفير جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، استعدادات استضافة إحدى بقاع صحراء مصر لمحاكاة مهمة فضائية على سطح المريخ لتشابه تضاريس وجيولوجيا الصحراء المصرية في بعض أماكنها مع تضاريس وجيولوجيا وتربة سطح كوكب المريخ في عام 2023.

وقال القوصي، في تصريح له اليوم الأحد، إن تلك الزيارة تأتي بالتنسيق مع منتدى الفضاء النمساوي، الذي قام بدوره بتوجيه دعوة لمصر من خلال سفارة مصر في فيينا، وتم توجيه الدعوة لوكالة الفضاء المصرية من قبل وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أنه على الفور تمت الاستجابة عن طريق التنسيق مع منتدى شباب الفضاء النمساوي، لبحث استضافة إحدى المهام العلمية لاستكشاف الفضاء، بسبب ملاءمة بيئة مصر الصحراوية والمشابهة لحد كبير للمريخ والقمر.

وأعرب رئيس وكالة الفضاء المصرية عن سعادته بالحضور من قبل هيئات ومؤسسات الدولة، لمناقشة الإعداد لمحاكاة المهمة الفضائية لاستكشاف الفضاء في بيئة مصر الصحراوية، بحضور ممثلي وزارات (الخارجية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، الطيران المدني) إلى جانب بعض الجهات المساعدة بغرض الترتيبات اللوجستية لهذا الموضوع.

وأوضح أنه تم التطرق خلال اللقاء لماهية الترتيبات المتوقعة والمطلوبة لإنهاء هذه المهمة في مصر، والتي سوف تتم في منتصف العام القادم 2023، وأنه قد تم مؤخرًا عقد ورشة عمل في جامعة هارتفورشيلد البريطانية بالعاصمة الإدارية، حيث قام خبراء منتدى الفضاء النمساوي بإجراء محاضرة توعوية للطلبة وأساتذة الجامعة لمناقشة أهمية هذا الحدث، وكيفية الاستفادة من محاكاة المهام الفضائية في إعداد رواد الفضاء على مستوى العالم.