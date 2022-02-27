الوفد الروسي في جوميل يمنح الجانب الأوكراني فرصة أخيرة

أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينيسكي، في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة جوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اليوم، بحسب “روسيا”.

يأتي هذا؛ فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، في مقطع فيديو، إن أراضي بيلاروسيا لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب «أعمال عدائية» صادرة عن مينسك.

وأعرب زيلينسكي عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى «لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، وإسطنبول»، متهمًا روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقاً من بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بحسب وسائل إعلام روسية، إن وفدًا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين «سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل».

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة.

يأتي هذا فيما أعلن قائد ​الجيش الأوكراني​، سيرجي نايف، أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط ​صاروخ كروز​ أطلقته «قاذفة استراتيجية من ​بيلاروسيا».

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا مجنحًا أطلقته على ​كييف​ طائرة TU-22 من بيلاروسيا.



