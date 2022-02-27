«الإسكندرية الوطنية» تخسر 3 ملايين جنيه في 2021

كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عن العام الماضي، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 3.18 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 4.56 مليون جنيه خلال العام السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 2.13 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليون جنيه خلال العام المنصرم له 2020.

وحققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، صافي خسارة بلغ 617.99 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.93 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.