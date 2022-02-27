الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

صوفية مالي تنظم محاضرة بعنوان «دور مشايخ القادرية في نشر التسامح والسلام»

صوفية مالي
صوفية مالي

نظمت الزوايا الصوفية بدولة مالي  في مقر الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية في القارة الإفريقية مساء أمس السبت، محاضرة حول "دور مشايخ القادرية في  نشر التسامح والسلام".

شارك في المحاضرة عدد من القيادات الدينية بدولة مالي يأتي في مقدمتهم، الشيخ أبو المحاسن يوسف كوناتى، شيخ الزاوية القادرية المسكانية بجمهورية مالي.

FB_IMG_1645952826575



في البداية، تحدث الشيخ يوسف كوناتى شيخ الزاوية القادرية، حيث بدأ مداخلته القيمة بقوله تعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)الفرقان.

صوفية مالي

وقد تطرق"كوناتي" لتاريخ الطريقة القادرية وتفريعاتها المختلفة والادوار التي لعبتها عبر تاريخها الطويل من ترسيخ السكينة والأمن والاطمئنان ونشر الاسلام في ربوع القارة السمراء عن طريق التطبيق التام للمثل والقيم الفاضلة واقامة الشعائر الدينية والاصلاح بين الناس  وقد أورد المحاضر نماذجا من هؤلاء المشايخ مثل: الشيخ سيدي المختار الكنتي ، والشيخ عبد الكريم المغيلي ، والشيخ أبو مدين الغوث، والشيخ ابو الحسن الشاذلي والشيخ معروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلاني.

ثم ختم محاضرته بقصيدة أنشدها ارتجالا في مدح الشيخ سيدي أعمر بن سيدنا المنسق العام والمرجع الروحي للاتحاد العام للزوايا الصوفية.

صوفية مالي
صوفية مالي
صوفية مالي
صوفية مالي
صوفية مالي
صوفية مالي
FB_IMG_1645952811539
FB_IMG_1645952811539
FB_IMG_1645952801544
FB_IMG_1645952801544
صوفية مالي تنظم محاضرة دور مشايخ القادرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

أصيب بطلقتين.. تطورات حالة مواطن مصرى مصاب بأوكرانيا

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«شاروخان قنا» يتزوج 4 فتيات دفعة واحدة (صور)

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء امتحان تجريبى للثانوية العامة

هند عبداللاه: لا توجد محاصيل مسرطنة بمصر.. وصادراتنا الزراعية بلغت 5.6 مليون طن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»