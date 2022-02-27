صوفية مالي تنظم محاضرة بعنوان «دور مشايخ القادرية في نشر التسامح والسلام»

نظمت الزوايا الصوفية بدولة مالي في مقر الاتحاد العام للزوايا والهيئات القادرية في القارة الإفريقية مساء أمس السبت، محاضرة حول "دور مشايخ القادرية في نشر التسامح والسلام".

شارك في المحاضرة عدد من القيادات الدينية بدولة مالي يأتي في مقدمتهم، الشيخ أبو المحاسن يوسف كوناتى، شيخ الزاوية القادرية المسكانية بجمهورية مالي.





في البداية، تحدث الشيخ يوسف كوناتى شيخ الزاوية القادرية، حيث بدأ مداخلته القيمة بقوله تعالى وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)الفرقان.

وقد تطرق"كوناتي" لتاريخ الطريقة القادرية وتفريعاتها المختلفة والادوار التي لعبتها عبر تاريخها الطويل من ترسيخ السكينة والأمن والاطمئنان ونشر الاسلام في ربوع القارة السمراء عن طريق التطبيق التام للمثل والقيم الفاضلة واقامة الشعائر الدينية والاصلاح بين الناس وقد أورد المحاضر نماذجا من هؤلاء المشايخ مثل: الشيخ سيدي المختار الكنتي ، والشيخ عبد الكريم المغيلي ، والشيخ أبو مدين الغوث، والشيخ ابو الحسن الشاذلي والشيخ معروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلاني.

ثم ختم محاضرته بقصيدة أنشدها ارتجالا في مدح الشيخ سيدي أعمر بن سيدنا المنسق العام والمرجع الروحي للاتحاد العام للزوايا الصوفية.

صوفية مالي

صوفية مالي

صوفية مالي

FB_IMG_1645952811539