الكرملين: كييف هي من اختارت جوميل في بيلاروسيا لإجراء المحادثات

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن السلطات في كييف هي التي اختارت مدينة غوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضح بيسكوف أن الوفد الروسي في المحادثات مع الجانب الأوكراني بمدينة غوميل البيلاروسة برئاسة مساعد رئيس الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد - بحسب وسائل إعلام روسية - إن وفدًا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل".

ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة.

يأتي هذا فيما أعلن قائد ​الجيش الأوكراني​، سيرجي نايف، أن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط ​صاروخ كروز​ أطلقته "قاذفة إستراتيجية" من ​بيلاروسيا".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا مجنحًا أطلقته على ​كييف​ طائرة TU-22 من بيلاروسيا.

وأفادت وكالة "​رويترز​"، بأن "الرئيس الأوكراني ​​فلاديمير زيلينسكي​​ يقول إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا".

وأفادت وكالة "أ ف ب" الفرنسية، بأن "سلطات خاركيف أعلنت دخول ​الجيش الروسي​ إلى ثاني أهم مدينة في ​أوكرانيا​". إلى ذلك، أفادت تقارير صحفية، "بخروج موقع "روسكوسموس" الروسي على ​الإنترنت​ عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم ​سيبراني​ واسع النطاق".

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت ​الدفاع الروسية​ صباح اليوم الأحد، أن "​الجيش الروسي​ تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في ​أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور". كما أشارت إلى "إستسلام 471 عسكريًا أوكرانيًا من فوج قوات الدفاع الجوي".

وفي السياق، أفادت وكالة "​رويترز​"، "بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية ​​​​كييف​​​​". كما ذكرت نقلاً عن ​​وزارة الدفاع الروسية​​، وقلها إن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي ​أوكرانيا​.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين ​​القوات الروسية​​ والأوكرانية، ولوحظ انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن جزء من العاصمة، حيث توضح المشاهد عتمة شديدة يتخللها إطلاق نار كثيف. يأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات القادمة سكون صعبة على العاصمة.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين ​​القوات الروسية​​ والأوكرانية، ولوحظ انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن جزء من العاصمة، حيث توضح المشاهد عتمة شديدة يتخللها إطلاق نار كثيف.

يأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات القادمة سكون صعبة على العاصمة.