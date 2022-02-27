خسائر «مينا للاستثمار السياحي» تتراجع بنسبة 15% في 2021

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن العام الماضي 2021، تراجع خسائر الشركة بنسبة 14.8%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت خسائر بقيمة 19.88 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 23.35 مليون جنيه خسائر خلال 2020.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة 19.8 مليون جنيه خسائر في 2021، مقابل 23.35 مليون جنيه خسائر في 2020.

وبلغ نصيب خسائر الحقوق غير المسيطرة 2.17 ألف جنيه خسائر خلال 2021، مقابل 2.27 ألف جنيه خسائر في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.41 مليون جنيه في 2021، مقابل 2.85 مليون جنيه في 2020.

وبشأن القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة إلى 17.51 مليون جنيه في 2021، مقابل 15.47 مليون جنيه خسائر خلال 2020.

وسجلت مينا للاستثمار السياحي والعقاري، صافي خسارة بلغ 6.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 11.58 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الفترة، حيث سجلت 2.37 مليون بنهاية يونيو، مقابل 636.8 ألف جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.