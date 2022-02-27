وزير الري: تأهيل 4450 كيلومتر من الترع وطرح 4290 كيلو متر جديدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن جميع أجهزة وقطاعات الوزارة تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، وذلك بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، مشيراً إلى تنفيذ عدة مشروعات منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى لترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٤٥٠ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٩٠ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧١٤ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٤٥٤ كيلومتر.

وقال عبد العاطي، الأحد، إنه يتم مواصلة الجهود لتنفيذ رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار وزير الرى إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان.

وأكد عبد العاطي، أن هذا الأمر دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.