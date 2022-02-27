بالأرقام.. نتائج حملات «حماية المستهلك» في 14 محافظة خلال أسبوع

شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات لضبط الأسواق في 14 محافظة، بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

وجاءت الحملات ونتائجها كالتالي:

فرع القاهرة الكبرى:

20 حملة لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات ضارة وذلك بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وأسفرت عن تحرير 44 محضر لعدد من المحلات التجارية لضبط عدد من المخالفات منها عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وضبط سلع مجهولة المصدر والإعلان عن الأوكازيون دون تصريح ولعدم وجود تصريح بالأوكازيون ، بإجمالى مضبوطات 200000 عبوة مستحضرات تجميل.

فرع بني سويف :

المرور على عدد 20 منشاة وضبط 6 منشات طبية بينها عيادات خاصه ومراكز أشعةومعامل تحاليل تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وغلق عدد 3 مراكز طبية مرخصة لوجود مخالفات جسيمة، وضبط كيماويات منتهية الصلاحية وأشرطة تحاليل مخالفة بالمعامل، وضبط أدوية تامين صحى غير مصرح بتداولها.

وتحرير 11 محضرًا لضبط عدد من المخالفات في عدد من المحال التجارية منها الإعلان عن الأوكازيون دون تصريح من الجهات المختصة، والإعلان عن مسابقات دون تصريح مسبق من الجهاز، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير غير قانونية مخالفة لقانون حماية المستهلك .

فرع بورسعيد :

تحرير محضر ضد أحد المطاعم لإستخدام زيت قلى غير صالح للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر ضد أحد معارض تجارة السيارات لتأخره في تسليم سيارة تم حجزها وعدم الالتزام بالمواصفات والأسعار المتفق عليها.

فرع سوهاج:

شن حملات في نطاق المحافظة واستهدفت عدد من المحلات التجارية بمختلف الأنشطة وتم تحرير عدد 26 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الحصول على تراخيص قبل الإعلان عن الأوكازيون ومعرض للسيارات لم يعلن عن أسعار ومواصفات السيارات المعروضة للبيع.

فرع أسيوط:

تم شن 7 حملات بنطاق المحافظة وأسفرت عن تحرير عدد 115 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومتابعة العروض علي الملابس والأحذية وكافة الأنشطة التى تشارك فى الأوكازيون الشتوي، وضبط سلع مجهولة المصدر .

المرورعلى محل زيوت سيارات، وبالتفتيش قام صاحب المحل بترك المكان والهروب، وعليه تم تشميع المحل، وجارٍ استيفاء البيانات من قبل مسئولين الوحدة المحلية بالمركز.

فرع أسوان:

شن حملات بنطاق المحافظة وأسفرت عن تحرير 17 محضرًا و21 مخالفة، وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر عدم إصدار فواتير، وضبط كميات كبيرة من السلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

فرع الدقهلية:

تم تحرير 49 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي ، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون .

تم تحرير محضر ضد مصنع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بدون ترخيص و تم التحفظ على ٨ طن حبيبات بلاستيكية و عدد ٢ طن بودرة بلاستيك معبأة داخل شكائر غير مدون عليها أي بيانات تفيد الاستخدام أو محاذير الاستخدام أو اي بيانات اخرى مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك.

فرع المنوفية:

تم شن (6) حملات بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير (12) محضر لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي ، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون.

فرع قنا:

تم شن 4 حملات بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية وتم ضبط وتحريز المضبوطات .

فرع البحيرة:

تم شن 5 حملات بنطاق المحافظة أسفرت عن ضبط 8000 عبوة أدوية بشرية مُعدة للبيع داخل محل يٌدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص .

و تحرير 12 قضية لمحلات متنوعة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سياسة الإستبدال والإسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك .

فرع السويس:

تم شن حملات بنطاق المحافظة وأسفرت عن تحرير 14 محضر وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية .

فرع الفيوم:

تم شن عدد 6 حملات بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 26 محضر وضبط 9 منشأت تجاريه بمخالفة الإعلان عن الأوكازيون الشتوى بدون تصريح من الجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراء القانونى بتحرير محاضر بالمخالفات وقيدها بقسم الشرطه التابع لها دوائر المحال المخالفة.

ضبط 5 منشأت تجاريه بمخالفة عدم اصدار فواتير ضريبيه للمستهلكين وتم اتخاذ الإجراء القانونى بتحرير محاضر بالمخالفات وقيدها بقسم الشرطه التابع لها دوائر المحال المخالفة.

ضبط 4 منشآت طبية غير مرخصة كمنشأة طبية وتم تنفيذ الغلق الإداري بشأنها بالإضافة إلى ضبطها بمخالفة الفصل غير الآمن للنفايات دون الإلتزام بقواعد الصحة والسلامة .

فرع جنوب سيناء:

تم المرور علي عدد 41 منشأة تجارية وتحرير 43 محضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي ، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون والبيع بأعلى من السعر المُعلن .

فرع الشرقية:

تم شن حملات رقابية موسعة بنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير عدد 49 محضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا للقانون وعدم وجود تصريح بالأوكازيون الشتوي .

و تحرير محضر ضد محل لبيع الإطارات والبطاريات وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر والتحفظ على عدد 15 بطارية وعدد 25 إطار كاوتش .