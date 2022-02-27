الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«توسع أفقي».. الري يؤهل 1188.38 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد المياه

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل وزارة الري، والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما يواصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين 3618.72 كيلو متر تم الاعتماد المالي لها، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1188.38 كيلو متر طولي من الترع المتعبة، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين ترعة المحاميد، وترعة الرابطى، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات بالكمية المناسبة.

من جهته أكد المهندس طارق رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر، مشيراً إلى أهميتها في تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التعديات والتلوث وصولاً إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وأيضًا تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع أثناء فترات رى المحاصيل الزراعية المختلفة.

كما أكد رئيس القطاع لـ “الدستور”، أهمية المشروع القومى فى تحقيق عائد اقتصادي وحل مشكلة البطالة، وأيضًا المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى إعطاء أولويه لقرى مبادرة “حياة كريمة” والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً بالمحافظات المنفذ بها الأعمال.

مشروعات زراعية التوسع الأراضي الزراعية تقليل الفاقد من المياه ترشيد استهلاك المياه الموارد المائية فرص العمل الترع تبطين الترع

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