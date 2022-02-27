سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الأحد 27-2-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات اليوم الأحد أول أيام العمل الرسمية، حيث بلغ 15,74 جنيه بارتفاع قرشين فقط عن نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة الحرب الروسية والاوكرانية، مع استقرار أسعار الصرف فى شركات الصرافة المرخصة، نتيجة لمتابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار صرف الدولار يومياً لارتباطها بأسعار التداول في البورصة وأسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج ومنها القمح والسكر.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، وأيضًا فى شركات الصرافة، نتيجة لتوفير كميات الدولار اللازمة للعملاء لمنع تذبذب أسعار الصرف، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارا، اليوم الأحد، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري جنيه للشراء عند مستوى 15,64، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

فيما أوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضًا أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15.68 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,76 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.