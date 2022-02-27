الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 112 إصابة جديدة محلية فى البر الرئيسى الصينى

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 112 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم السبت.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن من بين حالات العدوى المحلية الجديدة، تم تسجيل 48 حالة في قوانغدونغ و38 حالة في منغوليا الداخلية وسبع حالات في قوانغشي وست حالات في لياونينغ وثلاث حالات في كل من تيانجين وسيتشوان وحالتين في كل من بكين وجيانغسو ويوننان وحالة واحدة في شانشي.

وذكرت اللجنة أنه تسجيل ما إجماليه 127 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم السبت.

وأضافت اللجنة إنه تم تسجيل سبع حالات جديدة مشتبه بها، كلها قادمة من خارج البر الرئيسي، في شانغهاي، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم ذاته.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

 

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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