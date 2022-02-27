الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تنضم للمفوضية الأوروبية فى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بلينكن
بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" وفرض عقوبات مالية جديدة.


وقال بلينكن في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "نتيجة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا لضمان فصل البنوك الروسية الرئيسية الخاضعة للعقوبات عن نظام سويفت، وفرض قيود على البنك المركزي الروسي وتقييد وتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات".

وفي وقت سابق،  قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة "ستقدم مساعدة أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث الأمريكي في تصريحات صحفية له نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن كيفية تنفيذ هذه الخطوة "ما زالت قيد الإعداد".

وأضاف "كيربي": "نحن نشارك بنشاط كبير في تلك الجهود"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك "مساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل من خلال المساعدات" القتالية وغير القتالية.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أكد على أن بلاده لن ترسل جنودًا للقتال في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

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