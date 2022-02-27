أرمينيا: رئيس الوزراء يعتزم زيارة روسيا خلال شهر أبريل

أعلن مجلس الوزراء الأرميني أنه من المتوقع أن يقوم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بزيارة إلى روسيا خلال شهر أبريل المقبل.

جاء هذا الإعلان في معرض بيان أصدره مجلس الوزراء الأرميني بشأن المحادثات الهاتفية التي أجريت بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس.

وأوضح البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا المتعلقة بأنشطة الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك بالإضافة إلى أجندة الزيارة الرسمية التي من المتوقع أن يقوم بها رئيس الوزراء الأرميني إلى روسيا خلال شهر أبريل المقبل.

وأشار بيان مجلس الوزراء الأرميني إلى أن الزعيمين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي كان قد وقعا عليها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير و26 نوفمبر عام 2021.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأرميني، أناهيت أفانيسيان، أن وزارته تراجع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، نظرًا لاستقرار الأوضاع.

ونقلت وكالة أنباء أكرا الأرمينية عن الوزير قوله- في بيان صحفي: "في الوقت الحالي يقوم فريق الخبراء لدينا بتحليل التغييرات التي يجب أن ننفذها اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، سوف نعلن الأسبوع المقبل أي قيود ستظل سارية وأيها ستتم إزالتها".

وقال أفانيسيان إن جميع القيود مؤقتة، وتهدف إلى حل بعض المشاكل وتحقيق أهداف معينة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، خفضت الحكومة فترة العزل الذاتي من 14 يومًا إلى 7 أيام للمواطنين الملقحين و10 أيام لغير الملقحين.

وفي 10 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الأرميني على مشروع قانون يسمح لأصحاب العمل بطرد الموظفين بسبب عدم وجود شهادة تطعيم أو اختبار فيروس كورونا سلبي.