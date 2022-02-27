«زيلينسكى» يشكر «ماكرون» على إرساله معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي شكره "على الاستجابة لطلبات أوكرانيا للحصول على معدات عسكرية دفاعية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قررت فرنسا تعزيز دعمها لأوكرانيا ولا سيما في مجال المعدات الدفاعية.

وقدمت أوكرانيا مؤخرًا إلى وزارة الجيوش الفرنسية لائحة بالمعدات العسكرية لا سيما منها المضادة للطائرات والتي تحتاجها بشكل عاجل.

كما شكر الرئيس الأوكراني نظيره الفرنسي على "مساهمته في الإجراءات الجماعية المتعلقة بنظام سويفت".

وتبنت الدول الغربية وبينها فرنسا، السبت، مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردًا على غزوها أوكرانيا، تشمل خصوصًا استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي.

كما أعرب زيلينسكي عن "امتنانه للرئيس الفرنسي على الرسائل الواضحة جدًا التي بعثها إلى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

وطالب ماكرون، مساء السبت، لوكاشينكو بضمان "انسحاب القوات الروسية" من بيلاروس، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال الإليزيه، في بيان، إن ماكرون دعا الرئيس البيلاروسي إلى "المطالبة بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الروسية من بلاده"، حاضًا إياه على التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

وأضاف الإليزيه "أصر رئيس الجمهورية (ماكرون) على التنديد بخطورة قرار من شأنه السماح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس".

وعلى صعيد آخر، أعلن الإليزيه أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية و المالية على روسيا، و لاسيما عبر منصة "سويفت" للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون تشديد العقوبات الاقتصادية و المالية بالتنسيق مع الأوروبيين و الأمريكيين، فضلًا عن اتخاذ "إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية"، في موازاة "إجراءات جديدة" من المقرر اتخاذها "مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام "سويفت".

ومن جهة أخرى، أشار الإليزية إلى أن باريس قررت اتخاذ إجراءات لمكافحة "الدعاية" الروسية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.