بريطانيا تعلن وصول قوات بحرية وبرية وجوية إلى إستونيا لدعم الجناح الشرقى للناتو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، وصول قوات بحرية وبرية وجوية إلى إستونيا لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية -في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- أن دبابات من طراز "تشالينجر 2" وعربات مدرعة وصلت إلى إستونيا من ألمانيا، وأن مزيدا من المعدات الأخرى وحوالي ألف جندي سيصلون هناك خلال الأيام القادمة.



وجاء في البيان أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف حجم التواجد البريطاني في إستونيا، وأن طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" قد استكملت بالفعل أولى مهامها الجوية عبر المنطقة، وأن أربع طائرات بريطانية إضافية أقلعت من قواعد في قبرص، وأن بريطانيا تتولى الآن مهمة القيام بدوريات في المجال الجوي لحلف الناتو فوق رومانيا وبولندا إلى جانب حلفاء بالناتو.



ومن جانبه، أشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى أن عمليات انتشار قوات من بريطانيا والحلفاء بالناتو تشكل ردعا لوقف الهجوم الروسي الذي يهدد سيادة الدول الأعضاء بالحلف.