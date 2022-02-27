الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 239 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، انخفاضا من 249 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 112 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 93 قبل يوم.
 

وسجلت الصين 100 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 118 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 109092 إصابة مؤكدة ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

جديدة جديد الصين اصابة روس إصابة جديدة فيروس فيروس كورونا ورونا كورونا فيروس كورونا المستجد كورونا المستجد كورونا المستج يروس كورونا كورون فيروس كورونا المستج تسجل بفيروس كورونا فيروس كورون

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

32 ألف جنيه بداية برامج شركات السياحة لرحلات العمرة

سيناريوهات تأهل الأهلى.. فرصة واحدة لانتزاع الصدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية