الصين تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 239 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت، انخفاضا من 249 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 112 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 93 قبل يوم.



وسجلت الصين 100 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 118 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 109092 إصابة مؤكدة ولم ترد أنباء عن وفيات جديدة، وظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.