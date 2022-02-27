الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: اتخذنا الخطوة الأولى نحو استبعاد روسيا من النظام المالى العالمى

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قرار فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT الدولي، خطوة أولى نحو استبعاد روسيا التام من النظام المالي العالمي.

 

وكتب على "تويتر": "الليلة جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، اتخذنا إجراءات حاسمة لإخراج روسيا من النظام المالي العالمي، بما في ذلك الخطوة الرئيسية الأولى لفصل البنوك الروسية عن SWIFT".

 

وأضاف: "سنواصل العمل معا لضمان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن العدوان على أوكرانيا".

 

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بصدد فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT وتجميد أصولها".

 

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت: "وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".

 

وأضاف: "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

 

وأشار إلى أن "الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية".

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