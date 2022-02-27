حفل توقيع ومناقشة رواية "نجع بريطانيا العظمى" لـ حسام العادلي بمكتبة الميكرفون

في إطار فعاليات معرض الكتاب المخفض والذي تنظمه مكتبة الميكرفون بالدقي، تعقد في السابعة من مساء اليوم الأحد، حفل توقيع ومناقشة، رواية "نجع بريطانيا العظمى"، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، للكاتب الروائي المستشار حسام العادلي، هذا ويناقش الرواية الكاتب سامح الجباس.

تدور أحداث رواية "نجع بريطانيا العظمي"، للكاتب حسام العادلي، فى نجع السعداوية بصعيد مصر في مطلع القرن العشرين وتمتد إلي القاهرة ولندن، ويرصد الكاتب بدقة شديدة ملامح الحياة فى صعيد مصر وعدد من الظواهر التي ارتبطت بهذه الفترة وكان لها أثر كبير في مجري الأحداث، نري المطاريد فى الجبال وعمدة النجع الجبار الذي دخل معهم في صراعات دموية، وخبايا حياة الدراويش والموالد والغوازي، يتداخل فيها الانجليز بحضورهم الاستعماري .

ومما جاء في رواية "نجع بريطانيا العظمي"، للكاتب حسام العادلي: طار إلى عائلة السعداوية نبأ مرض العمدة السيد؛ هرعوا إلى الدوار لم يأت على بال أحدهم بأن العمدة قد يتوفى؛ ظنهم فيه الأبدية، العمدة لا يموت أبدا. وأطلوا عليه من باب غرفة نومه الموارب ظهر لهم: ممدًدا على سريره في كامل ملابسه، عيناه مغمضتان، ملامحه معصوبة.

جاء مفتش الصحة ليؤكد الوفاة. زاغت العيون وجفت الحلوق، ما بين مذهول وغير مصدق، انطلق نواح الحريم وعويل المعددات، يستقدم أهل النجع بدأت مراسم الدفن سريع، جيء بالنعش والكفن، استدعي الحانوتي الذي ظل يرتجف لأنه وجها لوجه مع العمدة السيد، ولما انفرد بجسده، رأي ملامحه المتخشبة ولو أظلتها سحابة الموت بقيت مخيفة، ترتسم عليها ذات الشراسة المتأصلة فيها. يقف بساق أمام مّحفة الغسل حيث يدلق الماء على جسده استعدادا لتكفينه ، والأخرى متوترة علي أهبة الانطلاق صوب الباب؛ فهو على يقين أن العمدة سوف يستيقظ، ويمسك به ليقتله؛ لأنه تجرأ واعتقد أنه مات وأقدم على تجهيزه للدفن.

ــ حفل توقيع ومناقشة رواية "لبيروت"

في سياق متصل، تعقد في السابعة من مساء الأثنين المقبل، بمكتبة الميكرفون أيضا، حفل توقيع ومناقشة رواية "لبيروت .. الورق الأصفر"، والصادرة مؤخرا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتبة خميلة الجندي، ويناقش الرواية الكاتب محمد إسماعيل.

أحداث رواية "لبيروت الورق الأصفر"، للكاتبة خميلة الجندي، بين بيروت والقاهرة، بين السيدة اللبنانية "هدى" المصابة بالألزهايمر وأبنائها الخمسة المصريين الموزعين بين القاهرة والإسكندرية وبيروت وباريس، حيث تروي لنا هدى من خلال ذاكرتها المتهرئة، ويروي لنا الأبناء في لغة شاعرية حالمة حكاياتهم المفعمة بالأشجان والأفراح، ونرى من خلال الحكايات بيروت والقاهرة في الخمسينيات والستينيات وفي الألفية الجديدة، ونشاهد كيف لعبت الحروب بمصائر البلاد والبشر، ونسمع على شدو السيدة فيروز آنات الألم وآهات الأمل الممتدة بطول الرواية.

