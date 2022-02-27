الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رابر» مصرى و«دى جى» فلسطينى يحييان حفل الجامعة الأمريكية بالإمارات

حفل الجامعة الأمريكية
حفل الجامعة الأمريكية بالإمارات

في ليلة احتفالية أعدتها الجامعة الأمريكية في الإمارات بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، في التاريخ المميز 22-2-2022، أحيا "دي جي أصيل" الفلسطيني الجنسية، ومغني الراب المصري "عفروتو"، حفل تخرّج طلاب الجامعة في مسرح ساحة اليوبيل في "إكسبو 2020".

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حفل الجامعة الأمريكية بالإمارات 


وقدم النجمان أجمل أعمالهما الموسيقية والغنائية التي حققت انتشاراً واسعاً وكبيراً في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حفلاتهما التي يحيونها في مختلف أرجاء الخليج والوطن العربي.
 

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حفل الجامعة الأمريكية بالإمارات 

وعُقد الحفل الموسيقي الغنائي لـ"دي جي أصيل" ومغني الراب "عفروتو"، بعد الانتهاء من فقرات حفل تخرج وتسليم شهادات طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات الذي قدمته الإعلامية العراقية ميس عنبر.
 

لا يتوفر وصف.
حفل الجامعة الأمريكية بالإمارات 

بينما قامت الإعلامية والممثلة الإماراتية أمل محمد وهي خريجة الجامعة الأمريكية في الإمارات بتقديم الحفل الموسيقي الغنائي.

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وائل لطفي

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