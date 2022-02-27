الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة اتصالات «ستارلينك» عبر الأقمار الصناعية فى أوكرانيا

خدمة ستارلينك
خدمة ستارلينك

أعلن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية إيلون ماسك، إطلاق خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

 

وناشد وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف في وقت سابق الملياردير الأمريكي تزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك"، وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت.

 

وأوضح فيودوروف عبر "فيسبوك" أنه توجه بطلب عبر "تويتر" إلى ماسك لتزويد أوكرانيا بعناصر هذا النظام "في أقرب الآجال".

 

وعلى صعيد آخر، أقدم مؤسس وصاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الملياردير إيلون ماسك على حظر شاب على مواقع التواصل قام بتتبع تحركات طائرته الشخصية عن طريق روبوت.

 

وقال الشاب جاك سويني وهو طالب عمره 19 عاما من فلوريدا، إن "ماسك عرض عليه 5 آلاف دولار لوقف المراقبة"، إلا أنه "طلب منه مبلغ 50 ألف دولار".

 

وأضاف: "أنا من محبي "سبيس إكس" و"تسلا"، لذلك بعد أن علمت أن لديه طائرة اعتقدت أن الروبوت سيساعدني في معرفة أين كان ماسك ذاهبا وماذا كان يفعل".

 

وتابع: "في نوفمبر الماضي، اتصل بي ماسك بنفسه وطلب مني تعطيل الحساب مقابل 5 آلاف دولار خوفا على سلامته، وقدمت عرضا مضادا طالبا منه 50 ألف دولار، كنت أتوقع أن أنفقها على تعليم جامعي أو سيارة تسلا موديل 3".

 

وقال: "لقد تم بذل الكثير من الوقت والجهد في ذلك، 5 آلاف ليست كافية لإجباري على التراجع"، وأعتقد أن يكون الملياردير "غاضب للغاية".

 

ويأمل سويني أن "يعود ماسك إلى المفاوضات"، كما أطلق الشاب شركته الخاصة، التي تقوم بتتبع طائرات الشخصيات الشهيرة الأخرى، بمن فيهم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس.

 

وأشار سويني إلى أن "شركات تتبع الرحلات تحقق الملايين سنويا.. سأكون سعيدا إذا تمكنت حتى من الحصول على جزء صغير مما لديهم".

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