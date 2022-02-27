واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الوضع فى أوكرانيا

أعلن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا، لبحث الوضع حول أوكرانيا.

وقال المصدر: "تم إرسال الطلب وحسب الإجراءات سيعلن رئيس مجلس الأمن موعد الاجتماع".

واستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الليلة الماضية.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن، يوم الجمعة، من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واعتبرها "انتهاكًا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.

و على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين "، في إشارة إلى القوات الروسية.

و قال "لياشكو"، عبر موقع فيسبوك "وفقًا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصًا، بينهم 33 طفلًا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

و أضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف و الانفجارات.

و دخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

و أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن 3500 جندي روسي قتلوا، و تم أسر 200 آخرين، كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة و أكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارًا عسكريًا و 19 موقع قيادة و24 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات طراز "S300" و 48 محطة رادار.