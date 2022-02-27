الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: تدريب لرؤساء التمريض بمراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر

تدريب لرؤساء التمريض
تدريب لرؤساء التمريض بوحدات طب الأسرة بالأقصر

نظمت إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تدريبًا لرؤساء التمريض بمراكز ووحدات  طب الأسرة بمحافظة الأقصر، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك استكمالًا لإنجازات الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري وتدريب كافة الكوادر والأطقم الطبية.

وقالت إن التدريب ارتكز على عدد من المحاور شملت الإنعاش القلبي الرئوي، الإسعافات الأولية للمصابين بالتسمم، الحروق، الجلطات القلبية، الكسور، الاختناق، الجروح بأنواعها إضافة إلى الأزمات التنفسية.

وقالت إن التدريب شمل أيضًا التعامل مع إصابات عضه الكلب ولدغ الحشرات والتعابين بأنواعها والتعامل مع الحالات الطارئة كالطلق الناري وإصابات الآلات الحادة.

وأضافت أنه تم تدريب الأطقم على بعض المهارات التمريضية: كإعطاءالعلاج، إعطاء الأكسجين، الاستنشاق، التشفيط من الممرات الهوائية.

وأعلنت عن استمرار فعاليات البرنامج التدريبي لمده 3 أيام متتالية بمستشفى الكرنك الدولي  بالأقصر، حيث عُقدت فعاليات البرنامج التدريبي تحت إشراف إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاقصر، وقام بالتدريب؛ محمود شحات أبو الحمد اخصائي تمريض ومسئول تدريب بإدارة التعليم الطبي المستمر.

وفى سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم "546" لسنة 2022، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهاتين المحافظتين.

وأشارت الهيئة إلى تفاصيل القرار والذي يتضمن بموجبه نقل تبعية عدد (26) منشآة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

تدريب لرؤساء التمريض بوحدات طب الأسرة بالأقصر
تدريب لرؤساء التمريض بوحدات طب الأسرة بالأقصر
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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