سفير مصر بالرياض: 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر

قال سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق، إن العلاقات بين مصر والسعودية مستقرة ومستمرة، ويجمعنا هدف ومستقبل ومصير واحد.

وأضاف "فاروق" - خلال مقابلة خاصة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"- أن "مصر والسعودية لديهما إمكانات ثقافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية تمكنهم من التحرك في الكثير من القضايا التي تواجه المنطقة، كما أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وتتميز بخصوصية كبيرة".

ونوه السفير بأن "مصر والسعودية أيضًا من أكبر الدول في المنطقة، ولديهما كافة الإمكانات التي تتيح لهما لعب دور أساسي في المنطقة وعلى الساحة الدولية".

وتابع أن "هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسعودية في جميع المجالات"، مشيرًا إلى أن "العلاقات المصرية السعودية تتجاوز منظومة الدبلوماسية التقليدية".

وبيَّن السفير أن الجالية المصرية في السعودية تتجاوز 1.7 مليون مواطن مصري، كما أن عدد أفراد الجالية السعودية في مصر تتجاوز الـ700 ألف سعودي.

ونوَّه سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق بأن هناك زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر مؤخرًا، مبينا أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة عقدت بين وزيري التجارة المصري والسعودي مؤخرًا، ولمست مدى الإقبال من كبار المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.

وأوضح السفير أن 30 مليار دولار هو حجم الاستثمارات السعودية في مصر في كافة المجالات مثل السياحة والبناء والتعمير، كما أن هناك استثمارات مصرية في المملكة بقيمة 5 مليارات دولار في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد الإمارات.

وحول يوم التأسيس السعودي، قال فاروق إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يومًا وطنيا لتأسيس المملكة العربية السعودية"، مضيفًا أن "يوم التأسيس به موروث ثقافي يعبر عن المملكة".

وتابع السفير أنه تم الترحيب بيوم التأسيس من كافة شرائح وأفراد الشعب السعودي، وكذلك على الصعيد الإقليمي، حيث قام الرئيس السيسي بتوجيه رسالة تهنئة لشقيقه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس، كما أن الجالية المصرية شاركت في احتفالات يوم التأسيس.