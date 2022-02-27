استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 210 حالات وفاة، و38 ألفا و375 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 154 ألفا و416 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و732 ألفا و680 إصابة.



كما سجلت قبرص 2167 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317 ألفا و167 إصابة ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 848 حالة.



وسجلت بيلاروسيا 5355 إصابة ووفاة 16 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 913 ألفا و333 مصابا والوفيات إلى 6454 حالة.



وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71 ألفا و112 حالة والوفيات إلى 602 حالة.



وفي زامبيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات الى 312 ألفا و611 حالة والوفيات إلى 3951 .



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 890 ألفا و986 حالة والوفيات إلى 6264 حالة .



وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 53 ألفا و568 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و12 حالة .



وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و602 ألفا و437 حالة والوفيات إلى 4538 حالة .



وفي سنغافورة، سجلت البلاد 16 ألفًا و857 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 696 ألفًا و652 مصابين والوفيات إلى 999 حالة عقب تسجيل 13 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و905 آلاف و962 إصابة، كما سجلت 45 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و155 حالة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 8974 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و717 ألفًا و 289 إصابة، كما سجلت 120 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 63 ألفًا و 193 حالة وفاة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 24 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات 16 ألفًا و166حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.