الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تؤكد عدم تسجيل أى حالة وفاة بين أفراد جاليتها فى أوكرانيا

وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أنها تحرص كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بأفراد جاليتها في أوكرانيا، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من بين الجزائريين المقيمين في هذا البلد حتى الآن.

وبحسب البيان، دعت الخارجية الجزائرية مواطنيها، الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع، التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للجزائريين، الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين.

وفي وقت سابق، وجهت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، تحذيرًا عاجلًا للجالية الجزائرية تدعوهم فيه إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات. 

وقالت سفارة الجزائر في كييف، في بيان لها، إنه نظرًا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا والإعلان عن الأحكام العرفية، على المواطنين الجزائريين المتواجدين بهذا البلد الالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية لا سيما تلك المتعلقة بالمكوث بالبيت وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.

وعلى صعيد آخر، صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير، قائلًا إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمة له، عن أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد كل التجاوزات التي تمت من الجانب الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته، أنه على كل من لديه خبرة قتالية التوجه إلى الجيش الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي على البلاد، جاء ذلك خلال كلمة له حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

وناشد "زيلينسكي"، المواطنين  والمدنيين والمتطوعين من العسكريين السابقين، حمل السلاح ومواجهة الغزو بكافة أشكاله، لكي لا تسقط أوكرانيا  في الاحتلال الروسي على حد تعبيره.

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