رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وموعد تطبيق الغرامة

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من اتصالات قائمة محركات البحث على الإنترنت خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع دخول انتهاء فترة السماح الأولى للمتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية الصادرة في شهر يناير الماضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من اتصالات

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات وجدول تطبيق الغرامات بداية من فترة السماح وحتى قطع الخدمة، حيث يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات وي (من هنا).

إدخال البيانات الخاصة بخط التليفون الأرضي.

تسجيل رقم التليفون الأرضي.

كتابة كود المحافظة التابع لها الخط الأرضي.

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

في الخطوة الأخيرة ستظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

جدول تطبيق غرامات فاتورة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مراحل تطبيق الغرامات على المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث تبدأ فترة السماح لفاتورة شهر يناير بداية من يوم 15 يناير 2022 وحتى 14 فبراير.

وفي حالة عدم الدفع يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال خلال الفترة من يوم 15 فبراير 2022 وحتى 14 مارس المقبل.

وتلجأ الشركة المصرية للاتصالات إلى فرض غرامة تأخير وقطع الحرارة على غير المسددين للفاتورة بداية من يوم 15 مارس 2022.

وسائل تسديد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن تسديد فاتورة التليفون الأرضي من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

كما يمكن دفع قيمة الفاتورة عبر ماكينات الصراف الآلي atm فى جميع البنوك الحكومية والخاصة، أو من خلال فوري ومصاري و كاش باك وأمان وممكن وميزة.