السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن جندي في الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، استعداده للتطوع في الحرب مع أوكرانيا ضد العملية العسكرية التي شنتها روسيا.

وأعرب «ل» الجندي الإسرائيلي - لم يتم الكشف عن هويته - عن تلبيته لدعوة سفارة أوكرانيا لدى تل أبيب بالتطوع للحرب معهم ضد الهجمات الروسية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

أول متطوع في إسرائيل لحرب أوكرانيا

وقال الجندي الإسرائيلي: "عندما رأيت مناشدة السفارة شعرت برغبة قوية في المساعدة، فأنا أعلم حقيقة أن لدينا بلدًا جميلًا وعلينا الحفاظ عليه".

وأضاف: "لا يمكن ألا أبالي بما يحدث في البلد الذي يعيش داخله أجدادي، وكان والداي هناك، وأنا سافرت إليها منذ نحو 3 سنوات، الصور من هناك تثير شعورًا بالإحباط، وتثير الرغبة في تقديم المساعدة إليهم".

أوكرانيا تطلب متطوعين للحرب

وأصدرت سفارة أوكرانيا لدى إسرائيل، اليوم السبت، بيانًا، ناشدت فيه بالانضمام إلى بلادهم من أجل الدفاع عن سيادتهم ضد العملية العسكرية الروسية.

وجاء في بيان السفارة الأوكرانية: "رسالة عاجلة للراغبين في المشاركة للدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي.. كل أبناء وطننا، والإسرائيليين المهتمين، ومواطني الدول الأخرى الموجودين الآن هنا، لقد بدأت السفارة بتجميع قائمة المتطوعين المهتمين بالمشاركة في مكافحة العدوان الروسي، إذا كنتم على استعداد للدفاع السيادة الاوكرانية من فضلك ابعث رسالة لنا". 

أوكرانيا جندي إسرائيلي الجيش الإسرائيلي سفارة أوكرانيا التطوع للحرب روسيا

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