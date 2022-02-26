السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاثنين.. «الحضارة المصرية ومدلولها عالميًا» في ندوة بـ«آثار عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقيم كلية الآثار بجامعة عين شمس، الاثنين المقبل، ندوة بعنوان “الحضارة المصرية ومدلولها عالميًا.. تجربة من فرنسا” لإلقاء الضوء علي عالمية الحضارة المصرية ومدى تأثيرها وصداها عالميا خاصة في فرنسا وكيفية إبراز دور الحضارة المصرية في عوامل جذب السائحين.

وتحاضر في الندوة الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرساي فرنسا، ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة المصرية.

 وأكدت جادو أن مثل هذه الندوات والحديث مع طلاب الجامعات للتعريف بالهوية المصرية وأيضًا، الافتخار بحضارتنا المصرية عالميا عامل مهم جدًا في ترسيخ حب الوطن والشعور بالاندماج في الهوية الوطنية، معربة عن سعادتها باستضافتها في كلية الآثار التي تخرج جيلاً من الباحثين وعلماء الآثار الذين يستخدمون كل طاقتهم في الحفاظ علي الحضارة المصرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة والدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية وإشراف الدكتور حسام طنطاوى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

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