الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على علامات الإصابة بالفشل الكلوى

علامات الإصابة بالفشل
علامات الإصابة بالفشل الكلوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أمراض الكلي زادت بنسبة 10% بين سكان العالم؛ بسبب الكثير من العادات الغذائية الخاطئة وكثرة الملوثات.

الكليتان مسئؤلة  للتخلص من النفايات والسوائل الزائدة، بالإضافة إلى أنها تحافظ على عمل أعضائك، لذا  يشرح اختصاصي أمراض الكلى جون كلودي، كيفية البحث عن العلامات المبكرة لأمراض الكلى حتى نتمكن من الحفاظ على الكلى، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

أوضح الأطباء، أنه يحدث الفشل الكلوي، عندما لا تعمل الكلى بكفاءة، حيث  تشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن ما يقدر بنحو 37 مليون من البالغين في العالم  يعانون من أمراض الكلى المزمنة كل عام.

ما هي علامات الفشل الكلوي؟

ارتفاع ضغط الدم: 

تساعد الكلى على تنظيم ضغط الدم عن طريق إفراز الهرمونات، لذا ارتفاع ضغط الدم علامة على الإصابة بإرتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التغييرات في عادات التبول، فقد تقل مرات التبول أو لا تتبول على الإطلاق. 

كما أن التورم من العلامات التي تدل على الفشل الكلوي، بالإضافة إلي الغثيان والقيء وقلة الشهية، فالكثير من السموم في جسمك يؤثر على كل شيء، بما في ذلك معدتك.

ويمكن أن تؤدي السموم الزائدة إلى صعوبة التركيز فقد يكون لديك طاقة أقل وتشعر بعدم الاستقرار والدوخة الزائدة والتي قد تتحول لصداع.

وأشار الأطباء أنة قد يؤدي عاملان من عوامل الخطر إلى ظهور أعراض للفشل الكلوي،  فأول ما يجب مراقبه هو ارتفاع ضغط الدم فقد يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على مرض الكلى.

كما أن مرض السكري هو عامل خطر رئيسي للفشل الكلوي، بالإضافة إلى التاريخ العائلي، وتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بانتظام مثل الأسبرين والأيبوبروفين والنابروكسين.

ضغط الدم منظمة الصحة العالمية الفشل الكلوى ارتفاع ضغط الدم الأمراض والوقاية العادات الغذائية الخاطئة

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