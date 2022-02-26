الزمالك يعقد حساباته بخسارة جديدة من الوداد في دوري أبطال أفريقيا

خسر الزمالك أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك تقدم مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق أحمد سيد "زيزو" بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء.

وعاد الوداد ورد سريعًا بهدفين في عشرة دقائق حيث تعادل أولا زهير المرتجي في الدقيقة 27 بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف الثاني أمين فرحان في الدقيقة 37 بمقصية رائعة، بعد خطأ فادح من محمد أبو جبل في إبعاد ركلة ركنية لصاحب الأرض.

فريق الزمالك بدأ الشوط الثاني بشكل ضاغط آملًا في تحقيق التعادل، لكن دفاعات الوداد كانت حاضرة بقوة.

