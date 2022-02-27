الورم المسخى.. أعراضه وأنواعه عند الأطفال حديثى الولادة

يمكن أن تكون الأورام مؤلمة للغاية وقد يكون من الصعب علاج بعض أنواع السرطان، فهناك الكثير من الأورام السرطانية النادرة والذي منها الورم المسخي هو نوع نادر من الأورام يصيب الأطفال بشكل كبير.

ووفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth" الطبي، فالورم المسخي مرض خطير يصيب الأطفال حديثي الولادة، حيث يجعل مرض الورم المسخي الأنسجة مكتملة النمو ويؤدي إلى نمو الشعر والأسنان والعضلات والعظام.

كما يمكن أن يكون هذا الورم الذي يحدث عند الأطفال حديثي الولادة خطيرًا للغاية على صحتهم لأنه قد يتطلب عملية جراحية في سن صغيرة، فعادة ما يصيب الخصيتين وبعض أجزاء الجسم الأخرى.

أعراض الورم المسخي:

أكد الأطباء، أنه تظهر أعراض الورم المسخي، فقط بمجرد أن يبدأ الورم في النمو عند الأطفال، حيث يمكن أن تكون العلامات والأعراض عند الأطفال، فهناك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى هذا الورم عند الأطفال حديثي الولادة وتشمل ألم رهيب، تورم ونزيف، زيادة في مستويات البروتين الحديدي وهو علامة على الأورام.

أنواع مرض الورم المسخي عند الأطفال حديثي الولادة:

هناك نوعان من الورم المسخي الناضج والغير الناضج، فعادة ما تكون غير سرطانية لكنها تميل للنمو مرة أخرى حتى بعد الإزالة الجراحية، حيث تنقسم الأورام المسخية الناضجة إلى مزيد من التصنيفات مثل الصلبة والكيسي والمختلطة.

أما الورم المسخي غير الناضج، هو الورم الأكثر تعقيدًا وخطورة الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة بسرطان خبيث غير قابل للشفاء بالطرق التقليدية.

أكد الأطباء أن نوع آخر من الورم المسخي يحدث في المبيض بمنطقة الحوض أو البطن، ويمكن أن يسبب ألما شديدا للأطفال والرضع، حيث يسبب نمو الورم بشكل غريب، كما يمكن أن يصاحب الورم المسخي في مبايض الأطفال التهاب الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الصداع وأعراض نفسية تشمل الإكتئاب والارتباك والذهان.