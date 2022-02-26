وزيرة الهجرة: ألف طالب مصري بأوكرانيا وصلوا بوخارست و22 عبروا بولندا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن 1000 طالب مصري بأوكرانيا وصلوا بوخارست و22 عبروا بولندا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على الطلاب الموجودين في المدن الشرقية البقاء في منازلهم، حتى لو عملت القطارات لأنها تشهد حالة من التكدس.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الموجودين في المدن الغربية يمكنهم التحرك نحو بولندا ورومانيا، ولكن بعد إخبار السفارة في كييف.