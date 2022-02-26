السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: ألف طالب مصري بأوكرانيا وصلوا بوخارست و22 عبروا بولندا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن 1000 طالب مصري بأوكرانيا وصلوا بوخارست و22 عبروا بولندا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على الطلاب الموجودين في المدن الشرقية البقاء في منازلهم، حتى لو عملت القطارات لأنها تشهد حالة من التكدس.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الموجودين في المدن الغربية يمكنهم التحرك نحو بولندا ورومانيا، ولكن بعد إخبار السفارة في كييف.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

فى مديح سمير صبرى.. الذى كذب على عبدالحليم حافظ فصار بطلًا سينمائيًا

خبراء يوضحون تأثير الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية» على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية