السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

خالد الشبريسى
خالد الشبريسى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع سرية المهربات بحرس الحدود من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات.

فبناءا على معلومات واردة من سرية المهربات بحرس الحدود بالسلوم مفادها اعتزام السائق ش . م . ح  مصري الجنسية قادم من ليبيا، تهريب كمية من البضائع الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

فتم ترقب وصول السيارة لمنفذ السلوم البري وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة الخاص بسرية المهربات فتلاحظ وجود مخزن سري أسفل صندوق السيارة وأعلى الشاسيه.

وتم تشكيل لجنة مشتركة للمعاينة من سرية الكشف عن المهربات والإدارة العامة لجمرك السلوم فتبين وجود كمية من البضائع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخزن السري بالسيارة.

وبالعرض علي محمد إبراهيم الوكيل مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لكشف وجرد المضبوطات من أحمد أنور مأمور حركة وأحمد مختار مدير الحركة واسلام محمدي مأمور التعريفة وسعيد عبد النبي مدير إدارة التعريفة فتبين وجود 106 هاتف محمول ماركة iphone 13 pro max و iphone 13 pro و  iphone 13 وتليفون iphone 11 .

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 722 ألف و 500 جنيها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة  3 مليون و445 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 29 لسنة 2022، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن جمرك السلوم.

عرض ضبط الاتصالات تهريب النبي مصري الجمارك لجنة مدير محمد سائق خالد حنان الله منافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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